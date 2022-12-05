05 декабря 2022
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02 декабря 2022

Исправительная колония в ЯНАО нарушала права заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
В исправительном учреждении приняты меры к устранению нарушений закона Фото:

В исправительном учреждении ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО выявлены нарушения содержания и обеспечения задержанных. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, несоблюдение режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных и других. Специализированный прокурор в адрес начальника исправительного учреждения внес представление», — сказано в сообщение.

В исправительном учреждении уже приняты меры к устранению нарушений закона. Помимо этого, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель заплатит за отравление ребенка в ЯНАО. Подросток заразился сальмонеллезом после посещения заведения.

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В исправительном учреждении ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО выявлены нарушения содержания и обеспечения задержанных. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, несоблюдение режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных и других. Специализированный прокурор в адрес начальника исправительного учреждения внес представление», — сказано в сообщение. В исправительном учреждении уже приняты меры к устранению нарушений закона. Помимо этого, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель заплатит за отравление ребенка в ЯНАО. Подросток заразился сальмонеллезом после посещения заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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