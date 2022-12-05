Исправительная колония в ЯНАО нарушала права заключенных

06 декабря 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

В исправительном учреждении приняты меры к устранению нарушений закона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В исправительном учреждении ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО выявлены нарушения содержания и обеспечения задержанных. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, несоблюдение режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных и других. Специализированный прокурор в адрес начальника исправительного учреждения внес представление», — сказано в сообщение. В исправительном учреждении уже приняты меры к устранению нарушений закона. Помимо этого, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель заплатит за отравление ребенка в ЯНАО. Подросток заразился сальмонеллезом после посещения заведения.

В исправительном учреждении ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО выявлены нарушения содержания и обеспечения задержанных. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, несоблюдение режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных и других. Специализированный прокурор в адрес начальника исправительного учреждения внес представление», — сказано в сообщение. В исправительном учреждении уже приняты меры к устранению нарушений закона. Помимо этого, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель заплатит за отравление ребенка в ЯНАО. Подросток заразился сальмонеллезом после посещения заведения.