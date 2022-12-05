05 декабря 2022
04 декабря 2022

Под Тюменью при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источников URA.RU, мужчина погиб во время охоты Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области во время охоты погиб сотрудник регионального управления ФСБ. Такую версию URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что по подозрению в смертельном ранении силовика задержан местный фермер.

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, 3 декабря 2022 года мужчина приехал на охоту в компании коллег в Нижнетавдинский район. Находясь вместе с ними в лесном массиве, он получил огнестрельное ранение. Следствие предполагает, что выстрел мог случайно совершить местный фермер. Есть и другие версии. Силовики их также отрабатывают», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным инсайдера URA.RU, погибший являлся действующим сотрудником регионального управления ФСБ по Тюменской области. В адрес следственного управления СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области во время охоты погиб сотрудник регионального управления ФСБ. Такую версию URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что по подозрению в смертельном ранении силовика задержан местный фермер. «Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, 3 декабря 2022 года мужчина приехал на охоту в компании коллег в Нижнетавдинский район. Находясь вместе с ними в лесном массиве, он получил огнестрельное ранение. Следствие предполагает, что выстрел мог случайно совершить местный фермер. Есть и другие версии. Силовики их также отрабатывают», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным инсайдера URA.RU, погибший являлся действующим сотрудником регионального управления ФСБ по Тюменской области. В адрес следственного управления СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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