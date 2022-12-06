NYT: Россия переиграла Запад в вопросе вооружения

Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times.
«Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.
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Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times. «Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.