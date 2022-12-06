NYT: Россия переиграла Запад в вопросе вооружения

NYT: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях западных санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изготовление Индустриального младенца от арт-группы LKKL. Свердловская область, кран, промышленность, производство
Россия могла приобрести полупроводники для производства ракет в обход антироссийских ограничений Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times.

«Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции.

Новость по теме
Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times. «Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...