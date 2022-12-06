NYT: Россия переиграла Запад в вопросе вооружения

NYT: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях западных санкций

06 декабря 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Россия могла приобрести полупроводники для производства ракет в обход антироссийских ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times. «Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.

Россия продолжает производство крылатых ракет Х-101 даже в условиях западных санкций. Об этом написали в The New York Times. «Некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на статью в американском СМИ. Это свидетельствует о том, что Россия смогла приобрести полупроводники, обойдя санкции. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. После начала СВО многими странами в отношении России были наложены санкции. В частности, ограниченный доступ РФ к рынку полупроводников был указан во втором пакете санкций.