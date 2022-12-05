В Перми чиновникам помешали арендовать премиальные Jaguar, Audi и BMW

Аренду авто чиновникам отменило Пермское УФАС Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае заставило чиновников отменить закупку дорогого автомобиля для своих нужд. Чиновники указали не соответствующие друг другу технические характеристики авто и желаемые модели, среди которых были Jaguar XF, Audi A6 45 TFSI, сообщается на сайте УФАС по Пермскому краю.

«Учреждение указало в числе подходящих легковые автомобили представительского и бизнес-класса: BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Jaguar XF, Volvo S60, Genesis G70. Пермское УФАС установило, что технические требования, предъявляемые заказчиком к транспортному средству, и марки автомобилей, указанные в пояснениях учреждения, не соответствуют друг другу», — говорится на сайте. Начальная цена конкурса составила 2,4 млн. рублей

На аукцион, организованный МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий г. Перми», пожаловался один из участников — ООО «Р — Авто». В управлении антимонопольной службы посчитали, что участники конкурса не могли выполнить всех требований чиновников. УФАС постановило отменить результаты аукциона, исправить документацию и продлить сроки конкурса. Также в управлении намерены обратиться в департамент финансов городской мэрии с целью проверить, соответствует ли установленный бюджет на аренду чиновниками авто фактическим затратам.