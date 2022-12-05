05 декабря 2022

Уральский оптико-механический завод выплатил держателям облигаций 181 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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УОМЗ выплатил купонные доходы Фото:

Владельцы биржевых облигаций Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, Екатеринбург) получили проценты за полгода, их общая сумма составила 181,7 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации.

«Категория выплат — проценты (купонный доход) по облигациям. Дата начала купонного периода 03.06.2022 год, дата окончания — 02.12.2022. Общий размер выплаченных доходов составляет 181 755 000 рублей», — говорится в сообщении предприятия. Количество ценных бумаг, по которым выплатили проценты, — 3,5 млн.

Днем ранее УОМЗ выплатил еще 157 тысяч рублей в качестве процентов по 31567 облигациям. А 30 ноября на заседании совета директоров компании утвердили решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России. Он специализируется на разработке и производстве оптико-электронных систем различного назначения, на медицинской продукции, а также на геодезических приборах и измерительной технике. Гражданская продукция УОМЗ поставляется в 88 стран.

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Владельцы биржевых облигаций Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, Екатеринбург) получили проценты за полгода, их общая сумма составила 181,7 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации. «Категория выплат — проценты (купонный доход) по облигациям. Дата начала купонного периода 03.06.2022 год, дата окончания — 02.12.2022. Общий размер выплаченных доходов составляет 181 755 000 рублей», — говорится в сообщении предприятия. Количество ценных бумаг, по которым выплатили проценты, — 3,5 млн. Днем ранее УОМЗ выплатил еще 157 тысяч рублей в качестве процентов по 31567 облигациям. А 30 ноября на заседании совета директоров компании утвердили решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России. Он специализируется на разработке и производстве оптико-электронных систем различного назначения, на медицинской продукции, а также на геодезических приборах и измерительной технике. Гражданская продукция УОМЗ поставляется в 88 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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