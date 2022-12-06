Bloomberg: атака ВСУ на аэродромы РФ стала «опасным витком» конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , военная техника, аэродром, ввс россии, военный автомобиль, су-34, авиационный комплекс
ПВО России перехватили дроны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытка атаки ВСУ на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях стала «опасным витком» конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

«Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала „новым и опасным витком“ конфликта. Западные партнеры после случившегося должны заставить киевские власти воздержаться от таких нападений», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg. По мнению автора статьи, эти усилия США и страны Запада должны предпринять, чтобы снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства в него НАТО.

Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Российская ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка атаки ВСУ на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях стала «опасным витком» конфликта. Об этом пишет Bloomberg. «Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала „новым и опасным витком“ конфликта. Западные партнеры после случившегося должны заставить киевские власти воздержаться от таких нападений», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg. По мнению автора статьи, эти усилия США и страны Запада должны предпринять, чтобы снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства в него НАТО. Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Российская ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...