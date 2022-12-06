Bloomberg: атака ВСУ на аэродромы РФ стала «опасным витком» конфликта

06 декабря 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

ПВО России перехватили дроны ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка атаки ВСУ на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях стала «опасным витком» конфликта. Об этом пишет Bloomberg. «Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала „новым и опасным витком“ конфликта. Западные партнеры после случившегося должны заставить киевские власти воздержаться от таких нападений», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg. По мнению автора статьи, эти усилия США и страны Запада должны предпринять, чтобы снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства в него НАТО. Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Российская ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Попытка атаки ВСУ на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях стала «опасным витком» конфликта. Об этом пишет Bloomberg. «Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала „новым и опасным витком“ конфликта. Западные партнеры после случившегося должны заставить киевские власти воздержаться от таких нападений», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg. По мнению автора статьи, эти усилия США и страны Запада должны предпринять, чтобы снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства в него НАТО. Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Российская ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.