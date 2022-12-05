Курганский бизнесмен из-за проблем с реализацией зерна в УрФО открыл филиал компании в Казахстане

Курганец открыл в Казахстане филиал компании для экспорта пшеницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Олег Колташов, владеющий элеваторами и хлебоприемным предприятием, открыл дочернюю компанию в Казахстане, чтобы наладить поставки зерна из Курганской области в Среднюю Азию. Об этом URA.RU сообщил сам коммерсант.

«Запущена в работу и активно работает дочерняя компания, зарегистрированная под юрисдикцией Республики Казахстан. Она занимается закупом и реализацией зерновых культур на рынки Средней Азии, которые до настоящего момента для нашего региона были закрыты ввиду наличия международного транзитного тарифа», — рассказал Колташов о новом проекте. По оценкам бизнесмена, это поможет открыть новые возможности для экспорта курганской пшеницы и разгрузить загруженность местных складов.

Офис компании открыт в Петропавловске — это ближайший к Кургану казахстанский город, с которым налажено тесное сотрудничество. У предпринимателя есть собственные железнодорожные вагоны-зерновозы для сельскохозяйственных грузов, что позволит оперативно доставлять его в страны Средней Азии.

Создать новый бизнес пришлось из-за скапливания большого количества зерна на внутренних складах региона. «Складские и элеваторные емкости переполнены, существующие рынки сбыта в настоящий момент не могут обеспечить достаточно оперативную отгрузку культур», — описывает ситуацию Колташов. Поэтому пришлось открыть новое направление, чтобы курганские аграрии не испытывали проблем с хранением урожая.

Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО в 2022 году собрали большой урожай. Количество собранного зерна и бобовых превысило цифры прошлого года почти в два раза и составило 7,3 млн тонн.