Генералу, проверяющему свердловский главк МВД, доложили о рейдерском захвате

Роману Зайцеву доложили о рейдерском захвате во время личного приема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен из Екатеринбурга, который лишился предприятия в ходе «рейдерского захвата», добился встречи с генерал-майором Романом Зайцевым, проводящим ревизию в ГУ МВД по Свердловской области, и заявил, что не может вернуть свой бизнес, несмотря на обращения в полицию. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делами ведомства.

«На приеме граждан к генералу Зайцеву пришли представители компании, подвергшейся рейдерскому захвату. Ревизор заинтересовался делом и вызвал к себе руководство главка, своему помощнику поручил обратить на это особое внимание», — сообщил собеседник агентства.

По словам заявителей, в Екатеринбурге действует ОПГ, в 2017 году захватившая предприятие, активы которого на тот момент составляли 90 миллионов рублей. Генералу доложили, что группировка, в составе которой были опытные юристы, похитила 100% доли предприятия. Предположительно, захватчикам удалось незаконно убедить владельца активов подписать документы об их передаче.

Сразу после инцидента потерпевшие обратились в полицию, однако впоследствии уголовное дело было прекращено, сообщил источник. При этом за 500 суток, как утверждал заявитель, силовики провели лишь четыре следственных действия, что, по его мнению, недостаточно. Несколько лет судов и обращения в прокуратуру не привели к результату, и ход делу дан не был.

Зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев поручил направить уголовное дело о рейдерском захвате заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Миронову. Ему поручено провести дополнительное расследование и устранить недостатки, если они будут обнаружены.

URA.RU направило запрос Владимиру Миронову. Ответ на момент публикации не поступил.

Поверка в ГУ МВД по Свердловской области проходит с 14 ноября и, по планам, продлится до 10 декабря. В ходе ревизии Роман Зайцев организовывал личный прием граждан и выслушивал их жалобы на работу сотрудников регионального главка.