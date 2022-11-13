В свердловский главк МВД нагрянули ревизоры из Москвы

Инспекция МВД проверит качество выполнения обязанностей сотрудниками главка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ревизоры из центрального аппарата МВД РФ приехали с масштабной проверкой в свердловский главк полиции для проверки качества работы силовиков. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько осведомленных источников.

«Необходимость в глобальной проверки назревала давно, для этого были поводы. Ревизоры приехали сегодня, но ждали их еще с начала ноября», — рассказал собеседник агентства.

Ревизоры проверят документацию и выполнение показателей работы в ГУ МВД. В зоне особого внимания окажется работа, проводимая в области ликвидации кадрового некомплекта, уточнил инсайдер.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию. «14 ноября в свердловском гарнизоне полиции началось плановое инспектирование оперативно-служебной деятельности комиссией МВД России», — отметил полковник Горелых. Ревизия будет проводиться до 10 декабря. Горелых отметил, что 19 ноября пройдет прием граждан, записаться на который можно по телефонам 358-82-32 или 358-80-42.

Ранее в главке проводилась внутриведомственная проверка после предполагаемой утечки секретных данных о свердловчанине, готовившем взрыв в одном из военкоматов. Речь идет об информации, имеющей пометку «Для служебного использования». Результаты проверки не раскрываются, однако многие сотрудники были отправлены на полиграф.