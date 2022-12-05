05 декабря 2022

Вице-губернатор ХМАО: осталось найти еще одного человека после взрыва газа в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Только один житель дома в Нижневартовске (ХМАО), где взорвался газ, числится пока пропавшим без вести. Тела шести остальных уже обнаружены в результате разбора завалов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.

«Обнаружены еще три тела. Семь были без вести пропавшими, предположительно, находились под завалами. Один сразу был опознан. Пять будут проходить процедуру опознания. Еще осталось найти одного», — сообщил Тиртока.

Вице-губернатор отметил, что работы на месте взрыва идут быстрее запланированных темпов. «Работы по разбору завалов идут круглосуточно и максимально быстро, с привлечением дополнительной техники», — дополнил Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что шансов найти выживших под завалами дома в Нижневартовске, в котором взорвался бытовой газ, почти не осталось. Такая вероятность при температуре 25 градусов мороза в течение суток крайне мала.

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Только один житель дома в Нижневартовске (ХМАО), где взорвался газ, числится пока пропавшим без вести. Тела шести остальных уже обнаружены в результате разбора завалов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Обнаружены еще три тела. Семь были без вести пропавшими, предположительно, находились под завалами. Один сразу был опознан. Пять будут проходить процедуру опознания. Еще осталось найти одного», — сообщил Тиртока. Вице-губернатор отметил, что работы на месте взрыва идут быстрее запланированных темпов. «Работы по разбору завалов идут круглосуточно и максимально быстро, с привлечением дополнительной техники», — дополнил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что шансов найти выживших под завалами дома в Нижневартовске, в котором взорвался бытовой газ, почти не осталось. Такая вероятность при температуре 25 градусов мороза в течение суток крайне мала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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