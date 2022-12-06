Депутат Госдумы Нилов предложил расширить список получателей 13-й пенсии

06 декабря 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

13-я пенсия должна касаться всех категорий пенсионеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В Госдуму уже внесен законопроект, которым предлагается ввести тринадцатую пенсию для всех категорий пенсионеров. Этот документ получил заключение от правительства РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что 6 декабря внесут в Госдуму законопроект о выплате ежегодной дополнительной пенсии. Лидер справороссов Сергей Миронов отметил, что 13-я пенсия должна выплачиваться людям, получающим ее по старости. «Считаем несправедливым ставить вопрос о предновогодней пенсионной выплате, равной размеру пенсии, только для пенсионеров по старости. У нас есть и другие категории пенсионеров, которые тоже вправе рассчитывать на финансовую поддержку перед Новым годом. Это и получатели пенсий по инвалидности, и социальных, военных, государственных пенсий. Почему про эти категории забыли? Депутаты фракции ЛДПР уже внесли этот законопроект, и завтра комитет по труду будет его рассматривать», — сказал Ярослав Нилов. По словам парламентария, законопроект ЛДПР уже получил заключение правительства РФ. «Учитывая то, что наш законопроект предполагает дополнительные расходы, на него требуется заключение правительства, которое фракция ЛДПР тоже получила. Соответственно, мы внесли в Государственную Думу весь необходимый пакет документов», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму уже внесен законопроект, которым предлагается ввести тринадцатую пенсию для всех категорий пенсионеров. Этот документ получил заключение от правительства РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что 6 декабря внесут в Госдуму законопроект о выплате ежегодной дополнительной пенсии. Лидер справороссов Сергей Миронов отметил, что 13-я пенсия должна выплачиваться людям, получающим ее по старости. «Считаем несправедливым ставить вопрос о предновогодней пенсионной выплате, равной размеру пенсии, только для пенсионеров по старости. У нас есть и другие категории пенсионеров, которые тоже вправе рассчитывать на финансовую поддержку перед Новым годом. Это и получатели пенсий по инвалидности, и социальных, военных, государственных пенсий. Почему про эти категории забыли? Депутаты фракции ЛДПР уже внесли этот законопроект, и завтра комитет по труду будет его рассматривать», — сказал Ярослав Нилов. По словам парламентария, законопроект ЛДПР уже получил заключение правительства РФ. «Учитывая то, что наш законопроект предполагает дополнительные расходы, на него требуется заключение правительства, которое фракция ЛДПР тоже получила. Соответственно, мы внесли в Государственную Думу весь необходимый пакет документов», — заключил политик.