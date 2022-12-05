В Госдуме согласились ввести тринадцатую пенсию

06 декабря 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ввести тринадцатую пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС. Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет. Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении законопроекта, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Ее размер предлагалось уравнять с получаемой пенсией. Кроме того, в начале этого года экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что партия планировала принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии.

В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС. Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет. Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении законопроекта, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Ее размер предлагалось уравнять с получаемой пенсией. Кроме того, в начале этого года экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что партия планировала принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии.