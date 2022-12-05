05 декабря 2022

В Госдуме согласились ввести тринадцатую пенсию

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Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ввести тринадцатую пенсию Фото:
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Пенсионная реформа в России

В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС. Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении законопроекта, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Ее размер предлагалось уравнять с получаемой пенсией. Кроме того, в начале этого года экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что партия планировала принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии.

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В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС. Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет. Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении законопроекта, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Ее размер предлагалось уравнять с получаемой пенсией. Кроме того, в начале этого года экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что партия планировала принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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