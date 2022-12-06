Пугачеву и Галкина* хотят лишить гражданства Израиля

Певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, пародиста Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства. Причиной тому стала смена вероисповедания звездной пары.
«Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить гражданства в Израиле за то, что они христиане», — сообщили на телеканале 13tv. Израильский журналист Равив Друкер выяснил, что супруги венчались в России, при этом Галкин считается иудеем. Из-за смены веры гражданство получить не получится.
Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева переехали из России в Израиль. Примадонна выложила пост в соцсетях, в котором указала, что находится на «Святой Земле» и счастлива, передает RT.
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, пародиста Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства. Причиной тому стала смена вероисповедания звездной пары. «Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить гражданства в Израиле за то, что они христиане», — сообщили на телеканале 13tv. Израильский журналист Равив Друкер выяснил, что супруги венчались в России, при этом Галкин считается иудеем. Из-за смены веры гражданство получить не получится. Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева переехали из России в Израиль. Примадонна выложила пост в соцсетях, в котором указала, что находится на «Святой Земле» и счастлива, передает RT. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента