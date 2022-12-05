05 декабря 2022

Власти ХМАО назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Власти ХМАО: при взрыве газа в Нижневартовске погибли пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, происшествие, взрыв газа, огонь, разрушенный дом
Официально погибшими признаны пять человек Фото:

Официально погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«По данным на 13.00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Югре, личности четырех из них установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями», — говорится в telegram-канале «Югра».

По информации властей, три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

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Официально погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. Об этом сообщили в региональном правительстве. «По данным на 13.00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Югре, личности четырех из них установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями», — говорится в telegram-канале «Югра». По информации властей, три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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