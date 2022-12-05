Власти ХМАО назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Власти ХМАО: при взрыве газа в Нижневартовске погибли пять человек

06 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Официально погибшими признаны пять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официально погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. Об этом сообщили в региональном правительстве. «По данным на 13.00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Югре, личности четырех из них установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями», — говорится в telegram-канале «Югра». По информации властей, три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

Официально погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. Об этом сообщили в региональном правительстве. «По данным на 13.00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Югре, личности четырех из них установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями», — говорится в telegram-канале «Югра». По информации властей, три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.