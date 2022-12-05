Путин отметил трудовые успехи свердловского борца с коррупцией и сотрудницы РЖД

Путин наградил почетной грамотой двух свердловчан за трудовые успехи

06 декабря 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Награды президента РФ удостоились двое жителей Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой за трудовые достижения двух свердловчан — Галину Тихонову и Ильхама Ширалиева. Указ размещен на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Тихонову Галину Юрьевну», — говорится в указе. Также президент РФ признал профессионализм Ильхама Ширалиева. Тихонова занимает должность начальника главного материального склада Свердловской дирекции снабжения центральной дирекции закупок и снабжения (филиал «РЖД»). Ильхам Ширалиев возглавляет департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Ранее президент России Владимир Путин наградил двух свердловчан — режиссера Владимира Макеранца и Александра Коурова. Макеранца наградили медалью «За труды в культуре и искусстве», а Коурову присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой за трудовые достижения двух свердловчан — Галину Тихонову и Ильхама Ширалиева. Указ размещен на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Тихонову Галину Юрьевну», — говорится в указе. Также президент РФ признал профессионализм Ильхама Ширалиева. Тихонова занимает должность начальника главного материального склада Свердловской дирекции снабжения центральной дирекции закупок и снабжения (филиал «РЖД»). Ильхам Ширалиев возглавляет департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Ранее президент России Владимир Путин наградил двух свердловчан — режиссера Владимира Макеранца и Александра Коурова. Макеранца наградили медалью «За труды в культуре и искусстве», а Коурову присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».