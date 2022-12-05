Казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова лишить поддержки общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), которое якобы на льготных условиях арендует принадлежащее администрации города здание. Соответствующее обращение (есть в распоряжении URA.RU) направлено градоначальнику.
«Помещение [на улице Ленина, 99], насколько нам известно <…> сдается иностранному агенту на льготных условиях по сильно заниженной цене», — говорится в обращении. Казаки потребовали прекратить поддержку иноагентов и фактически разорвать договор аренды.
URA.RU обратилось к представителю администрации города. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.
Ранее сообщалось об обысках в офисе, который занимают представители иностранного агента. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий.
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