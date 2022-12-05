Казаки потребовали у мэра Екатеринбурга прекратить поддержку иноагентов. Скрин

06 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Казаки уверены, что офис иноагентам предоставляется на льготных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова лишить поддержки общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), которое якобы на льготных условиях арендует принадлежащее администрации города здание. Соответствующее обращение (есть в распоряжении URA.RU) направлено градоначальнику. «Помещение [на улице Ленина, 99], насколько нам известно <…> сдается иностранному агенту на льготных условиях по сильно заниженной цене», — говорится в обращении. Казаки потребовали прекратить поддержку иноагентов и фактически разорвать договор аренды. URA.RU обратилось к представителю администрации города. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее сообщалось об обысках в офисе, который занимают представители иностранного агента. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий. Фото: «Хутор Екатерининский» Фото: «Хутор Екатерининский»

Казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова лишить поддержки общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), которое якобы на льготных условиях арендует принадлежащее администрации города здание. Соответствующее обращение (есть в распоряжении URA.RU) направлено градоначальнику. «Помещение [на улице Ленина, 99], насколько нам известно <…> сдается иностранному агенту на льготных условиях по сильно заниженной цене», — говорится в обращении. Казаки потребовали прекратить поддержку иноагентов и фактически разорвать договор аренды. URA.RU обратилось к представителю администрации города. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее сообщалось об обысках в офисе, который занимают представители иностранного агента. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий.