05 декабря 2022

Казаки потребовали у мэра Екатеринбурга прекратить поддержку иноагентов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
Казаки уверены, что офис иноагентам предоставляется на льготных условиях Фото:

Казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова лишить поддержки общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), которое якобы на льготных условиях арендует принадлежащее администрации города здание. Соответствующее обращение (есть в распоряжении URA.RU) направлено градоначальнику.

«Помещение [на улице Ленина, 99], насколько нам известно <…> сдается иностранному агенту на льготных условиях по сильно заниженной цене», — говорится в обращении. Казаки потребовали прекратить поддержку иноагентов и фактически разорвать договор аренды.

URA.RU обратилось к представителю администрации города. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.

Ранее сообщалось об обысках в офисе, который занимают представители иностранного агента. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий.

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Казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова лишить поддержки общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), которое якобы на льготных условиях арендует принадлежащее администрации города здание. Соответствующее обращение (есть в распоряжении URA.RU) направлено градоначальнику. «Помещение [на улице Ленина, 99], насколько нам известно <…> сдается иностранному агенту на льготных условиях по сильно заниженной цене», — говорится в обращении. Казаки потребовали прекратить поддержку иноагентов и фактически разорвать договор аренды. URA.RU обратилось к представителю администрации города. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее сообщалось об обысках в офисе, который занимают представители иностранного агента. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий.
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