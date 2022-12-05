В ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело

В Пыть-Яхе в отношении генерального директора предприятия «ПрогрессАвтоСервис» возбудили уголовное дело. Компания задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Общая сумма задолженности перед указанными работниками составила в размере свыше 1,4 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, сейчас долг по зарплате предприятие погасило на сумму более 1,2 млн рублей. Результат расследования уголовного дела и полное погашение задолженности находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмен оставил работников без денег, чтобы платить себе. Тогда речь шла о директоре фирмы в сфере торговли нефтепродуктами.
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