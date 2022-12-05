В ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело 06 декабря 2022 в 15:32 Размер текста - 17 + Уголовное дело завели в отношении гендиректора компании, которая задолжала работникам более 1,4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пыть-Яхе в отношении генерального директора предприятия «ПрогрессАвтоСервис» возбудили уголовное дело. Компания задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Общая сумма задолженности перед указанными работниками составила в размере свыше 1,4 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. По информации прокуратуры, сейчас долг по зарплате предприятие погасило на сумму более 1,2 млн рублей. Результат расследования уголовного дела и полное погашение задолженности находится на контроле надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмен оставил работников без денег, чтобы платить себе. Тогда речь шла о директоре фирмы в сфере торговли нефтепродуктами. В Пыть-Яхе в отношении генерального директора предприятия «ПрогрессАвтоСервис» возбудили уголовное дело. Компания задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Общая сумма задолженности перед указанными работниками составила в размере свыше 1,4 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. По информации прокуратуры, сейчас долг по зарплате предприятие погасило на сумму более 1,2 млн рублей. Результат расследования уголовного дела и полное погашение задолженности находится на контроле надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмен оставил работников без денег, чтобы платить себе. Тогда речь шла о директоре фирмы в сфере торговли нефтепродуктами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям