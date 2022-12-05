Стоимость похорон в ЯНАО вырастет в три раза впервые за 11 лет

Повышение связано с тем, расценки не менялись с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году в Новом Уренгое (ЯНАО) стоимость муниципальных услуг по погребению увеличится в три раза. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на официальном сайте города.

«На основании произведенного расчета был подготовлен проект постановления администрации города Новый Уренгой <…>. Согласно предлагаемому проекту постановления стоимость услуг по погребению составит 35 576,87 рублей (в летний период с 01 июня по 30 сентября) и 37 275,64 рублей (в зимний период с 01 октября по 31 мая)», — сказано в документе.

В комментарии администрации Нового Уренгоя указаны прежние расценки на услуги муниципального погребения. Они составляют 11 308 рублей в летний период и 15 899 рублей в зимний период.

Также из комментария мэрии следует, что повышение связано с тем, что расценки не менялись в течении 11 лет. По словам заместителя главы города Ивана Нефидова, за эти годы повысилась стоимость товаров похоронного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда сняли с себя ответственность за ритуальную сеть. Это учреждение предлагает чиновникам VIP-погребение, а жителям города — алмазы из праха.