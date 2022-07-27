Власти Салехарда сняли с себя ответственность за ритуальную сеть

28 июля 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Власти напомнили, за качество ритуальных услуг какой компании в Салехарде не стоит переживать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Салехарда (ЯНАО) не имеет никакого отношения к федеральному ритуальному агентству «Городская ритуальная служба», которая предлагает чиновникам VIP-погребение, а жителям города — алмазы из праха. Об этом сообщила мэрия в своем telegram-канале. «Деятельность Городской ритуальной службы не имеет отношения к действующим на территории Салехарда организациям, оказывающим ритуальные услуги и погребение. За деятельность и качество услуг „Городской ритуальной службы“ администрация Салехарда ответственности не несет», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 августа за похоронное дело в окружной столице будет отвечать учреждение властей «Салехардская дирекция единого заказчика». Сейчас же этими вопросами занимается копания «Салехарддорстрой». Ранее сообщалось, что высокопоставленным жителям окружной столицы «Городская ритуальная служба» предложила услугу VIP-погребения. Кроме того, салехардцам готовы предоставить услугу по изготовлению из праха умерших алмазы. Кремацию предлагают проводить в Сургуте, потому что в Салехарде крематориев нет.

Администрация Салехарда (ЯНАО) не имеет никакого отношения к федеральному ритуальному агентству «Городская ритуальная служба», которая предлагает чиновникам VIP-погребение, а жителям города — алмазы из праха. Об этом сообщила мэрия в своем telegram-канале. «Деятельность Городской ритуальной службы не имеет отношения к действующим на территории Салехарда организациям, оказывающим ритуальные услуги и погребение. За деятельность и качество услуг „Городской ритуальной службы“ администрация Салехарда ответственности не несет», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 августа за похоронное дело в окружной столице будет отвечать учреждение властей «Салехардская дирекция единого заказчика». Сейчас же этими вопросами занимается копания «Салехарддорстрой». Ранее сообщалось, что высокопоставленным жителям окружной столицы «Городская ритуальная служба» предложила услугу VIP-погребения. Кроме того, салехардцам готовы предоставить услугу по изготовлению из праха умерших алмазы. Кремацию предлагают проводить в Сургуте, потому что в Салехарде крематориев нет.