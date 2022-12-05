05 декабря 2022
04 декабря 2022

Власти ЯНАО раскрыли, сколько готовы платить первому заму департамента соцзащиты

В ЯНАО ищут первого заместителя в департамент соцзащиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Первому заместителю предлагают зарплату в 300 000 рублей Фото:

Власти ЯНАО ищут первого заместителя в департамент социальной защиты в Салехарде на зарплату до 300 000 рублей. Об этом сообщается на сайте службы занятости населения.

«Первый заместитель руководителя Директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата от 150 000 до 300 000 рублей», — говорится в сообщении. Из пожеланий работодатель выделил, что у кандидата должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Государственное муниципальное управление» и стаж работы не менее четырех лет.

У первого заместителя в подчинении будут находиться 17 человек, обещают служебное жилье и транспорт, единовременное пособие при переезде, и льготный отпуск от 57 дней. Предупреждают о ненормированном рабочем дне и командировках раз в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полгода не назначали первого заместителя в департамент соцзащиты из-за масштабной реорганизации. Эту должность занимала Оксана Медынская, которая стала директором департамента.

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Власти ЯНАО ищут первого заместителя в департамент социальной защиты в Салехарде на зарплату до 300 000 рублей. Об этом сообщается на сайте службы занятости населения. «Первый заместитель руководителя Директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Заработная плата от 150 000 до 300 000 рублей», — говорится в сообщении. Из пожеланий работодатель выделил, что у кандидата должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Государственное муниципальное управление» и стаж работы не менее четырех лет. У первого заместителя в подчинении будут находиться 17 человек, обещают служебное жилье и транспорт, единовременное пособие при переезде, и льготный отпуск от 57 дней. Предупреждают о ненормированном рабочем дне и командировках раз в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полгода не назначали первого заместителя в департамент соцзащиты из-за масштабной реорганизации. Эту должность занимала Оксана Медынская, которая стала директором департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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