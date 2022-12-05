05 декабря 2022

Тюменцам предлагают оплатить собутыльника

На платформе Avito в Тюмени разделе «Услуги» опубликовано объявление «Собутыльник на час»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастровечер
Мужчина может составить компанию один или со своими друзьями Фото:

Тюменцам предлагают за деньги пригласить к себе собутыльника на час. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. На вызов готов выехать мужчина один или в компании друзей.

«Могу приехать с друзьями или с одним другом. Друзья спокойные, фото друзей не могу отправить без их ведома. У меня [собираться] нельзя. В городе Тюмень, за городом только при оплате такси или автобуса к вам и обратно. Алкоголь не предоставляем, он за ваш счет», — говорится в объявлении.

К объявлению мужчина прикрепил свое фото. По данным сайта, тюменец предоставил сервису фото паспорта и видео со своим изображением. По заключению экспертов Avito, документы проверены.

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Тюменцам предлагают за деньги пригласить к себе собутыльника на час. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. На вызов готов выехать мужчина один или в компании друзей. «Могу приехать с друзьями или с одним другом. Друзья спокойные, фото друзей не могу отправить без их ведома. У меня [собираться] нельзя. В городе Тюмень, за городом только при оплате такси или автобуса к вам и обратно. Алкоголь не предоставляем, он за ваш счет», — говорится в объявлении. К объявлению мужчина прикрепил свое фото. По данным сайта, тюменец предоставил сервису фото паспорта и видео со своим изображением. По заключению экспертов Avito, документы проверены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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