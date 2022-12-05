Тюменцам предлагают оплатить собутыльника

Тюменцам предлагают за деньги пригласить к себе собутыльника на час. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. На вызов готов выехать мужчина один или в компании друзей.
«Могу приехать с друзьями или с одним другом. Друзья спокойные, фото друзей не могу отправить без их ведома. У меня [собираться] нельзя. В городе Тюмень, за городом только при оплате такси или автобуса к вам и обратно. Алкоголь не предоставляем, он за ваш счет», — говорится в объявлении.
К объявлению мужчина прикрепил свое фото. По данным сайта, тюменец предоставил сервису фото паспорта и видео со своим изображением. По заключению экспертов Avito, документы проверены.
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