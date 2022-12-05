Власти Нижневартовска опубликовали список погибших при взрыве газа в жилом доме

06 декабря 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

В списке погибших из-за взрыва газа в Нижневартовске — восемь человек Елена Антипина © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) опубликовали список жертв взрыва газа в жилом доме 6а по улице Мира. Погибшими, согласно данным муниципального оперативного штаба, размещенным в официальных соцсетях мэрии города, признаны восемь человек, еще четверо находятся в больницах округа. «По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов 6 декабря 2022 года в ходе аварийно-спасательных работ в доме 6а по улице Мира извлечены восемь погибших», — сообщили в мэрии. В больницах Сургута и Нижневартовска находятся четверо. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что количество погибших под завалами пятиэтажки достигло восьми. Тела семерых были извлечены из-под завалов за последние сутки. В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, на Мира, 6а взорвался баллон с газом. Погибло восемь человек, четверо госпитализировано. Пострадали 52 квартиры.

Власти Нижневартовска (ХМАО) опубликовали список жертв взрыва газа в жилом доме 6а по улице Мира. Погибшими, согласно данным муниципального оперативного штаба, размещенным в официальных соцсетях мэрии города, признаны восемь человек, еще четверо находятся в больницах округа. «По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов 6 декабря 2022 года в ходе аварийно-спасательных работ в доме 6а по улице Мира извлечены восемь погибших», — сообщили в мэрии. В больницах Сургута и Нижневартовска находятся четверо. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что количество погибших под завалами пятиэтажки достигло восьми. Тела семерых были извлечены из-под завалов за последние сутки. В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, на Мира, 6а взорвался баллон с газом. Погибло восемь человек, четверо госпитализировано. Пострадали 52 квартиры.