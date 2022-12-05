В Нижневартовске увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме

06 декабря 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

В результате поисково-спасательных работ за сутки обнаружены тела семерых погибших в ходе взрыва газа в жилом доме Нижневартовска Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) спасатели обнаружили тела семерых погибших за сутки. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что официально признаны погибшими восемь человек. «Из-под завалов дома 6а на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек», — написал Кощенко. В списке пропавших без вести значились семеро: трое взрослых и четверо детей. По данным пресс-службы управления МЧС по Нижневартовску, поисково-спасательные работы будут продолжаться. Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, в жилом доме взорвался баллон с газом. В первый день поисково-спасательных работ была опознана одна погибшая, на третьи сутки число жертв трагедии выросло до восьми.

В Нижневартовске (ХМАО) спасатели обнаружили тела семерых погибших за сутки. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что официально признаны погибшими восемь человек. «Из-под завалов дома 6а на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек», — написал Кощенко. В списке пропавших без вести значились семеро: трое взрослых и четверо детей. По данным пресс-службы управления МЧС по Нижневартовску, поисково-спасательные работы будут продолжаться. Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, в жилом доме взорвался баллон с газом. В первый день поисково-спасательных работ была опознана одна погибшая, на третьи сутки число жертв трагедии выросло до восьми.