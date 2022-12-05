05 декабря 2022

В Нижневартовске увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате поисково-спасательных работ за сутки обнаружены тела семерых погибших в ходе взрыва газа в жилом доме Нижневартовска
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) спасатели обнаружили тела семерых погибших за сутки. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что официально признаны погибшими восемь человек.

«Из-под завалов дома 6а на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек», — написал Кощенко.

В списке пропавших без вести значились семеро: трое взрослых и четверо детей. По данным пресс-службы управления МЧС по Нижневартовску, поисково-спасательные работы будут продолжаться.

Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены.

В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, в жилом доме взорвался баллон с газом. В первый день поисково-спасательных работ была опознана одна погибшая, на третьи сутки число жертв трагедии выросло до восьми.

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В Нижневартовске (ХМАО) спасатели обнаружили тела семерых погибших за сутки. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что официально признаны погибшими восемь человек. «Из-под завалов дома 6а на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек», — написал Кощенко. В списке пропавших без вести значились семеро: трое взрослых и четверо детей. По данным пресс-службы управления МЧС по Нижневартовску, поисково-спасательные работы будут продолжаться. Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. В Нижневартовске 4 декабря, по версии следствия, в жилом доме взорвался баллон с газом. В первый день поисково-спасательных работ была опознана одна погибшая, на третьи сутки число жертв трагедии выросло до восьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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