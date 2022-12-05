В Кургане из-за бюджета срочно соберут чиновников и налоговиков

Курганцы соберутся на публичные слушания по поводу бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на следующий год соберутся чиновники, представители налоговой службы и муниципалитетов. Программа заседания опубликована на сайте курганской областной думы. Мероприятие состоится 8 декабря.

«Первый вопрос: об итогах социально-экономического развития Курганской области. Докладчик — директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Второй вопрос: о проекте областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Докладчик — директор департамента финансов Сергей Гаврин», — указано в программе. Кроме этого, обсудят изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с начала следующего года.

Для представителей администраций городов и округов региона проведут семинар. Участники заседания смогут высказать свои мнения и задать вопросы.

Ранее URA.RU писало, что Курганская областная дума в первом чтении приняла законопроект об областном бюджете на следующий год. На 2023 год общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Доходы планируются в размере в 59 млрд 886 млн рублей. Дефицит — 3 млрд рублей. Во время обсуждений документа на комитетах депутатов возмутили планы властей сократить затраты бюджета на социальную сферу в следующем году.