Медведев заявил, что ядерное оружие спасает Россию

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о влиянии ядерного оружия на ситуацию в мире Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не могут порвать на части из-за наличия ядерного оружия. Об этом Медведев сообщил на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты».

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить», — сказал Медведев. Информацию передает РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые страны ощущают давление и поэтому пытаются создать ядерное оружие. По словам Медведева, в какой-то степени это удерживает глав недружественных к РФ стран от принятия «антироссийских решений».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не должны беспокоиться, что ситуация на Украине повлияет на подход РФ к ядерному сдерживанию. Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не могут порвать на части из-за наличия ядерного оружия. Об этом Медведев сообщил на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». «Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить», — сказал Медведев. Информацию передает РИА «Новости». Он отметил, что некоторые страны ощущают давление и поэтому пытаются создать ядерное оружие. По словам Медведева, в какой-то степени это удерживает глав недружественных к РФ стран от принятия «антироссийских решений». Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не должны беспокоиться, что ситуация на Украине повлияет на подход РФ к ядерному сдерживанию. Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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