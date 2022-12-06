Медведев заявил, что ядерное оружие спасает Россию

06 декабря 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о влиянии ядерного оружия на ситуацию в мире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не могут порвать на части из-за наличия ядерного оружия. Об этом Медведев сообщил на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». «Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить», — сказал Медведев. Информацию передает РИА «Новости». Он отметил, что некоторые страны ощущают давление и поэтому пытаются создать ядерное оружие. По словам Медведева, в какой-то степени это удерживает глав недружественных к РФ стран от принятия «антироссийских решений». Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не должны беспокоиться, что ситуация на Украине повлияет на подход РФ к ядерному сдерживанию. Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не могут порвать на части из-за наличия ядерного оружия. Об этом Медведев сообщил на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». «Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить», — сказал Медведев. Информацию передает РИА «Новости». Он отметил, что некоторые страны ощущают давление и поэтому пытаются создать ядерное оружие. По словам Медведева, в какой-то степени это удерживает глав недружественных к РФ стран от принятия «антироссийских решений». Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не должны беспокоиться, что ситуация на Украине повлияет на подход РФ к ядерному сдерживанию. Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта.