В МИД РФ пригрозили Западу снять мораторий на размещение дальнобойных ракет

В РФ предупредили Запад о последствиях эскалацииФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Если Запад продолжит эскалацию, РФ сможет рассмотреть сценарий снятия моратория на размещение РСМД. Но в качестве предупреждения», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости.
Он отметил, что США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России. Решение по мораторию на РСМД в Европе пока не рассматривается, заявил Рябков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад отказался от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД, передает RT. Россия предлагала также согласовать механизм верификации для создания доверия, сообщает «Национальная служба новостей».
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Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Если Запад продолжит эскалацию, РФ сможет рассмотреть сценарий снятия моратория на размещение РСМД. Но в качестве предупреждения», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости. Он отметил, что США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России. Решение по мораторию на РСМД в Европе пока не рассматривается, заявил Рябков. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад отказался от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД, передает RT. Россия предлагала также согласовать механизм верификации для создания доверия, сообщает «Национальная служба новостей».