В МИД РФ пригрозили Западу снять мораторий на размещение дальнобойных ракет

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, зрк, зенитно-ракетный комплекс
В РФ предупредили Запад о последствиях эскалации Фото:

Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если Запад продолжит эскалацию, РФ сможет рассмотреть сценарий снятия моратория на размещение РСМД. Но в качестве предупреждения», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости.

Он отметил, что США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России. Решение по мораторию на РСМД в Европе пока не рассматривается, заявил Рябков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад отказался от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД, передает RT. Россия предлагала также согласовать механизм верификации для создания доверия, сообщает «Национальная служба новостей».

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Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Если Запад продолжит эскалацию, РФ сможет рассмотреть сценарий снятия моратория на размещение РСМД. Но в качестве предупреждения», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости. Он отметил, что США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России. Решение по мораторию на РСМД в Европе пока не рассматривается, заявил Рябков. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад отказался от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД, передает RT. Россия предлагала также согласовать механизм верификации для создания доверия, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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