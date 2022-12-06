Губернатор ХМАО в день траура встретится с семьями пострадавших при взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова 7 декабря встретится с семьями пострадавших Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 декабря проведет встречу с семьями пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В городе в этот день объявлен траур. Глава округа также возложит цветы к монументу «Добрый ангел мира», сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

«7 декабря губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. Одна из главных целей рабочей поездки главы региона в муниципалитет — встреча с семьями пострадавших», — сообщается в канале.

Губернатор Югры также встретится с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. На встрече будет дана оценка принимаемым мерам и решениям различных служб. Комарова посетит место ЧП и оценит ход проводимых работ.

Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. По данным на вечер 7 декабря, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 декабря проведет встречу с семьями пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В городе в этот день объявлен траур. Глава округа также возложит цветы к монументу «Добрый ангел мира», сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «7 декабря губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. Одна из главных целей рабочей поездки главы региона в муниципалитет — встреча с семьями пострадавших», — сообщается в канале. Губернатор Югры также встретится с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. На встрече будет дана оценка принимаемым мерам и решениям различных служб. Комарова посетит место ЧП и оценит ход проводимых работ. Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. По данным на вечер 7 декабря, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...