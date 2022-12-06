Губернатор ХМАО в день траура встретится с семьями пострадавших при взрыве

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 декабря проведет встречу с семьями пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В городе в этот день объявлен траур. Глава округа также возложит цветы к монументу «Добрый ангел мира», сообщается в telegram-канале «Югра Официально».
«7 декабря губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. Одна из главных целей рабочей поездки главы региона в муниципалитет — встреча с семьями пострадавших», — сообщается в канале.
Губернатор Югры также встретится с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. На встрече будет дана оценка принимаемым мерам и решениям различных служб. Комарова посетит место ЧП и оценит ход проводимых работ.
Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. По данным на вечер 7 декабря, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.
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