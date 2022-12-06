Мэр из ХМАО призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации, сообщается в telegram-канале главы.
«Довел до руководителей свою позицию по вопросу новогодних корпоративов. Несмотря на то, что данные мероприятия проводятся на личные средства и прямых запретов на их проведение нет — считаю, что сейчас не время их проводить», — написал Буренков.
Вместо праздника мэр предложил провести собрания, подвести итоги работы, поощрить отличившихся коллег и обсудить планы на будущий год. «Праздники для детей и традиционные новогодние елки, пусть даже более скромно, должны проводиться во всех поселениях», — добавил глава.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года. Об ажиотаже заявили управляющие ресторанов.
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