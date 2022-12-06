Мэр из ХМАО призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов

06 декабря 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Вместо праздника Евгений Буренков предложил подвести итоги работы и поощрить отличившихся коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации, сообщается в telegram-канале главы. «Довел до руководителей свою позицию по вопросу новогодних корпоративов. Несмотря на то, что данные мероприятия проводятся на личные средства и прямых запретов на их проведение нет — считаю, что сейчас не время их проводить», — написал Буренков. Вместо праздника мэр предложил провести собрания, подвести итоги работы, поощрить отличившихся коллег и обсудить планы на будущий год. «Праздники для детей и традиционные новогодние елки, пусть даже более скромно, должны проводиться во всех поселениях», — добавил глава. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года. Об ажиотаже заявили управляющие ресторанов.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации, сообщается в telegram-канале главы. «Довел до руководителей свою позицию по вопросу новогодних корпоративов. Несмотря на то, что данные мероприятия проводятся на личные средства и прямых запретов на их проведение нет — считаю, что сейчас не время их проводить», — написал Буренков. Вместо праздника мэр предложил провести собрания, подвести итоги работы, поощрить отличившихся коллег и обсудить планы на будущий год. «Праздники для детей и традиционные новогодние елки, пусть даже более скромно, должны проводиться во всех поселениях», — добавил глава. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года. Об ажиотаже заявили управляющие ресторанов.