Мэр из ХМАО призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов

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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, елка, праздник, чиновник, новогодние украшения, новый год, руки, новогодние каникулы
Вместо праздника Евгений Буренков предложил подвести итоги работы и поощрить отличившихся коллег Фото:

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации, сообщается в telegram-канале главы.

«Довел до руководителей свою позицию по вопросу новогодних корпоративов. Несмотря на то, что данные мероприятия проводятся на личные средства и прямых запретов на их проведение нет — считаю, что сейчас не время их проводить», — написал Буренков.

Вместо праздника мэр предложил провести собрания, подвести итоги работы, поощрить отличившихся коллег и обсудить планы на будущий год. «Праздники для детей и традиционные новогодние елки, пусть даже более скромно, должны проводиться во всех поселениях», — добавил глава.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года. Об ажиотаже заявили управляющие ресторанов.

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Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации, сообщается в telegram-канале главы. «Довел до руководителей свою позицию по вопросу новогодних корпоративов. Несмотря на то, что данные мероприятия проводятся на личные средства и прямых запретов на их проведение нет — считаю, что сейчас не время их проводить», — написал Буренков. Вместо праздника мэр предложил провести собрания, подвести итоги работы, поощрить отличившихся коллег и обсудить планы на будущий год. «Праздники для детей и традиционные новогодние елки, пусть даже более скромно, должны проводиться во всех поселениях», — добавил глава. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года. Об ажиотаже заявили управляющие ресторанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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