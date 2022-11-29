В ХМАО возник ажиотаж с бронированием ресторанов для новогодних корпоративов

30 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Все ближайшие к новому году даты в ресторанах ХМАО забронированы Фото: Антон Бородин © URA.RU В Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23—25 декабря. Ситуацию на ресторанном рынке URA.RU обсудило с управляющей ночного клуба Corona Club в Сургуте Эльвирой Мрясовой. «На 23 и 24 декабря уже мест нет, несмотря на сравнительно высокий ценник — 2 тысячи рублей. Но в него не входит алкоголь», — отмечает управляющая ночного клуба в Сургуте. По словам менеджера ресторана «Планета» в Ханты-Мансийске, в последние предпраздничные выходные — 23—24 декабря мест уже нет. На 25 декабря место осталось на небольшую компанию. «Корпоратив у нас стоит 2 тысячи рублей с человека. 1,5 тысячи — это депозит, на который можно заказать все что угодно. А 500 рублей — цена за шоу-программу», — отметили в хантымансийском ресторане. Ранее URA.RU рассказывал, что рестораны в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи. В Перми же каждая пятая компания отказалась от корпоратива.

В Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23—25 декабря. Ситуацию на ресторанном рынке URA.RU обсудило с управляющей ночного клуба Corona Club в Сургуте Эльвирой Мрясовой. «На 23 и 24 декабря уже мест нет, несмотря на сравнительно высокий ценник — 2 тысячи рублей. Но в него не входит алкоголь», — отмечает управляющая ночного клуба в Сургуте. По словам менеджера ресторана «Планета» в Ханты-Мансийске, в последние предпраздничные выходные — 23—24 декабря мест уже нет. На 25 декабря место осталось на небольшую компанию. «Корпоратив у нас стоит 2 тысячи рублей с человека. 1,5 тысячи — это депозит, на который можно заказать все что угодно. А 500 рублей — цена за шоу-программу», — отметили в хантымансийском ресторане. Ранее URA.RU рассказывал, что рестораны в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи. В Перми же каждая пятая компания отказалась от корпоратива.