В сельскую администрацию ЯНАО ищут временного управленца на зарплату до 100 тысяч рублей

Управленца ищут на срок от 1 до 5 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию Красноселькупского района (ЯНАО) ищут начальника Управления по культуре и молодежной политике. В вакансии, размещенной на окружном портале службы занятости населения, отмечается, что работа временная.

«В администрацию Красноселькупского района требуется начальник Управления по культуре и молодежной политике. Район трудоустройства село Красноселькуп, характер работы — временная, заработная плата 93 тысячи рублей», — говорится в вакансии.

Соискатель должен знать нормативно-правовую базу государства и округа в соответствующей сфере, владеть русским языком, иметь навыки работы за компьютером и разбираться в электронном документообороте. Иметь высшее образование специалиста или магистратуры в профильном направлении и не менее двух лет опыта работы в муниципальной службе или по направлению подготовки.

В правительстве прокомментировали, что ставка муниципальная, сотрудников трудоустраивают на должность от 1 до 5 лет, поэтому указано, что должность временная. «Должности муниципальной службы категории „руководители“ главной группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „управляющий делами“) и ведущей группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „начальник отдела“ раздела IV приложения 1 к настоящему Закону) замещаются на условиях срочного трудового договора на срок от одного года до пяти лет», — уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском открыта вакансия на должность заместителя начальника управления культуры. Соискателю обещают заработную плату от 80 тысяч рублей.