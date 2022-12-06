06 декабря 2022
05 декабря 2022

В сельскую администрацию ЯНАО ищут временного управленца на зарплату до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Управленца ищут на срок от 1 до 5 лет Фото:

В администрацию Красноселькупского района (ЯНАО) ищут начальника Управления по культуре и молодежной политике. В вакансии, размещенной на окружном портале службы занятости населения, отмечается, что работа временная.

«В администрацию Красноселькупского района требуется начальник Управления по культуре и молодежной политике. Район трудоустройства село Красноселькуп, характер работы — временная, заработная плата 93 тысячи рублей», — говорится в вакансии.

Соискатель должен знать нормативно-правовую базу государства и округа в соответствующей сфере, владеть русским языком, иметь навыки работы за компьютером и разбираться в электронном документообороте. Иметь высшее образование специалиста или магистратуры в профильном направлении и не менее двух лет опыта работы в муниципальной службе или по направлению подготовки.

В правительстве прокомментировали, что ставка муниципальная, сотрудников трудоустраивают на должность от 1 до 5 лет, поэтому указано, что должность временная. «Должности муниципальной службы категории „руководители“ главной группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „управляющий делами“) и ведущей группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „начальник отдела“ раздела IV приложения 1 к настоящему Закону) замещаются на условиях срочного трудового договора на срок от одного года до пяти лет», — уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском открыта вакансия на должность заместителя начальника управления культуры. Соискателю обещают заработную плату от 80 тысяч рублей.

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В администрацию Красноселькупского района (ЯНАО) ищут начальника Управления по культуре и молодежной политике. В вакансии, размещенной на окружном портале службы занятости населения, отмечается, что работа временная. «В администрацию Красноселькупского района требуется начальник Управления по культуре и молодежной политике. Район трудоустройства село Красноселькуп, характер работы — временная, заработная плата 93 тысячи рублей», — говорится в вакансии. Соискатель должен знать нормативно-правовую базу государства и округа в соответствующей сфере, владеть русским языком, иметь навыки работы за компьютером и разбираться в электронном документообороте. Иметь высшее образование специалиста или магистратуры в профильном направлении и не менее двух лет опыта работы в муниципальной службе или по направлению подготовки. В правительстве прокомментировали, что ставка муниципальная, сотрудников трудоустраивают на должность от 1 до 5 лет, поэтому указано, что должность временная. «Должности муниципальной службы категории „руководители“ главной группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „управляющий делами“) и ведущей группы должностей муниципальной службы (за исключением должности муниципальной службы „начальник отдела“ раздела IV приложения 1 к настоящему Закону) замещаются на условиях срочного трудового договора на срок от одного года до пяти лет», — уточнили в правительстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Губкинском открыта вакансия на должность заместителя начальника управления культуры. Соискателю обещают заработную плату от 80 тысяч рублей.
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