Нед Прайс: США не побуждают ВСУ наносить удары по России

07 декабря 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

По словам Неда Прайса, США поставляет вооружение ВСУ не для ударов по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США якобы ни разу не побуждали Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносить удары по территории России американским вооружением. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — заверил Прайс в ходе брифинга, передает РИА Новости. «Мы не поставляли Украине вооружения для того, чтобы она применяла их для нанесения ударов по России. Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер», — добавил он. Ранее URA.RU передавало слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс собирается продолжать поставлять вооружение для Украины. По его мнению, именно это способно привести к переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Специальная военная операция началась 24 февраля. США и другие Запады всячески оказывают поддержку Киеву, как военную, так и финансовую. Кроме того, они вводят против РФ санкции. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Власти США якобы ни разу не побуждали Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносить удары по территории России американским вооружением. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — заверил Прайс в ходе брифинга, передает РИА Новости. «Мы не поставляли Украине вооружения для того, чтобы она применяла их для нанесения ударов по России. Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер», — добавил он. Ранее URA.RU передавало слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс собирается продолжать поставлять вооружение для Украины. По его мнению, именно это способно привести к переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Специальная военная операция началась 24 февраля. США и другие Запады всячески оказывают поддержку Киеву, как военную, так и финансовую. Кроме того, они вводят против РФ санкции. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.