Белый дом: США с союзниками заморозили активы россиян на миллиарды долларов

07 декабря 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

США и союзная компания REPO заморозили активы российских бизнесменов на 30 миллиардов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более 30 $ млрд, <…> от суперяхт до фешенебельных апартаментов», — цитирует Джейка Салливана ТАСС. По его словам, цель REPO — убедиться, что российские бизнесмены не наживаются на спецоперации. В состав компании входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии. Указанные страны объединились, чтобы исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы, сообщает Джейк Салливан. Ранее URA.RU сообщало, что в начале августа Дмитрий Пумпянский попал под санкции США. Правительство Гибралтара конфисковало яхту миллиардера, деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.

США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более 30 $ млрд, <…> от суперяхт до фешенебельных апартаментов», — цитирует Джейка Салливана ТАСС. По его словам, цель REPO — убедиться, что российские бизнесмены не наживаются на спецоперации. В состав компании входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии. Указанные страны объединились, чтобы исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы, сообщает Джейк Салливан. Ранее URA.RU сообщало, что в начале августа Дмитрий Пумпянский попал под санкции США. Правительство Гибралтара конфисковало яхту миллиардера, деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.