The Guardian: на Гибралтаре выставили на торги яхту олигарха РФ

Средства с продажи яхта российского олигарха не пойдут на помощь Украине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британский Гибралтар выставил на торги суперяхту Axioma стоимостью в 65 миллионов фунтов. Ранее она была конфискована у российского олигарха. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Яхта будет продана с аукциона правительством Гибралтара 23 августа. Доходы от продажи пойдут на пользу крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan, а не украинскому народу», — пишет газета.

Издание уточняет, что в JP Morgan неоднократно утверждали, будто бывший хозяин яхты Дмитрий Полянский должен банку более 20 миллионов долларов. Сама круизная яхта Axioma — это 72,5-метровое судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном.

Ранее URA.RU сообщало, что США готовятся арестовать частный самолет депутата Госдумы стоимостью свыше 90 миллионов долларов. Персональные санкции против российских олигархов страны Запада ввели после начала специальной операции РФ на территории Украины.