Миллиардер Пумпянский попал под санкции США

02 августа 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Есть ли у Дмитрия Пумпянского активы в Штатах, неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США. Ограничения подразумевают, что американские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в большом списке десяток других фамилий. Новость по теме Арестованную яхту миллиардера Пумпянского продадут на аукционе В марте санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты в «Синаре» и ТМК. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Западные санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков связаны со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США. Ограничения подразумевают, что американские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в большом списке десяток других фамилий. В марте санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты в «Синаре» и ТМК. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Западные санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков связаны со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».