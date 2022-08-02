Миллиардер Пумпянский попал под санкции США

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, пумпянский дмитрий
Есть ли у Дмитрия Пумпянского активы в Штатах, неизвестно Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США.

Ограничения подразумевают, что американские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в большом списке десяток других фамилий.

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В марте санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты в «Синаре» и ТМК. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского.

Западные санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков связаны со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. Соответствующая информация размещена на сайте Минфина США. Ограничения подразумевают, что американские активы Пумпянского, если такие найдутся, будут заблокированы. Помимо него, в большом списке десяток других фамилий. В марте санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты в «Синаре» и ТМК. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Западные санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков связаны со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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