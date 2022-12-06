CGTN: украинских солдат лечат иглоукалыванием и лепкой из глины

07 декабря 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

CGTN: украинских солдат лечат от психических болезней иглоукалыванием и лепкой из глины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских военнослужащих лечат иглоукалыванием, йогой и гончарным делом. Об этом сообщает китайская глобальная телевизионная сеть CGTN. «Я даже не знаю, что я чувствовал в тот момент, когда рвались бомбы, но я понял, что не могу выполнять свои обязанности. Я знал, что с моим телом что-то не так», — рассказал украинский боец журналисту CGTN , которой побывал в реабилитационном центре «Лесная поляна» в Киеве. По словам медиков, пациентам предоставлена возможность «попробовать ряд альтернативных методов лечения, таких как барабаны на языке, иглоукалывание, йога и керамика», — передает телеканал. Как сообщает телеканал, в этом учреждении сейчас находиться около 220 пациентов, большинство из которых военные. По данным канала, каждую неделю в центр поступает еще около 5-7 человек. Директор «Лесной поляны» по совместительству невролог Ксения Восницына рассказала, что пациенты страдают посттравматическим стрессовым расстройством, «тревогой, депрессией, чувством отчаяния и чувством вины выживших». По ее словам, у многих украинских солдат наблюдается постконтузионный синдром, вызванный внезапным перепадом давления из-за взрыва, которое приводит к черепно-мозговой травме. Ранее сообщалось, что власти Киева приказали сократить сроки лечения раненых военных. Соответствующий приказ отдан для восполнения потерь в зоне боевых действий, передает МК. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинских военнослужащих лечат иглоукалыванием, йогой и гончарным делом. Об этом сообщает китайская глобальная телевизионная сеть CGTN. «Я даже не знаю, что я чувствовал в тот момент, когда рвались бомбы, но я понял, что не могу выполнять свои обязанности. Я знал, что с моим телом что-то не так», — рассказал украинский боец журналисту CGTN, которой побывал в реабилитационном центре «Лесная поляна» в Киеве. По словам медиков, пациентам предоставлена возможность «попробовать ряд альтернативных методов лечения, таких как барабаны на языке, иглоукалывание, йога и керамика», — передает телеканал. Как сообщает телеканал, в этом учреждении сейчас находиться около 220 пациентов, большинство из которых военные. По данным канала, каждую неделю в центр поступает еще около 5-7 человек. Директор «Лесной поляны» по совместительству невролог Ксения Восницына рассказала, что пациенты страдают посттравматическим стрессовым расстройством, «тревогой, депрессией, чувством отчаяния и чувством вины выживших». По ее словам, у многих украинских солдат наблюдается постконтузионный синдром, вызванный внезапным перепадом давления из-за взрыва, которое приводит к черепно-мозговой травме. Ранее сообщалось, что власти Киева приказали сократить сроки лечения раненых военных. Соответствующий приказ отдан для восполнения потерь в зоне боевых действий, передает МК. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.