06 декабря 2022

Свердловскую область ожидают аномальные морозы

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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
В Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы Фото:

В Свердловской области 7 и 8 декабря ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие два дня на территории Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. По его мнению, в некоторых города региона температура опуститься до -29 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -20 градусов. Синоптики обещают в регионе переменную облачность и преимущественно без осадков.

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В Свердловской области 7 и 8 декабря ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие два дня на территории Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. По его мнению, в некоторых города региона температура опуститься до -29 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -20 градусов. Синоптики обещают в регионе переменную облачность и преимущественно без осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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