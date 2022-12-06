Свердловскую область ожидают аномальные морозы

07 декабря 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

В Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 7 и 8 декабря ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие два дня на территории Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. По его мнению, в некоторых города региона температура опуститься до -29 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -20 градусов. Синоптики обещают в регионе переменную облачность и преимущественно без осадков.

В Свердловской области 7 и 8 декабря ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие два дня на территории Свердловской области ожидается температура на 8-14 градусов ниже нормы, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. По его мнению, в некоторых города региона температура опуститься до -29 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -20 градусов. Синоптики обещают в регионе переменную облачность и преимущественно без осадков.