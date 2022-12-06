06 декабря 2022

В Госдепе раскрыли свои планы на спецоперацию

Нед Прайс: Вашингтон хочет мира на Украине
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В США заявили, что продолжат поддерживать Украину военной помощью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США признались, что ждут завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня мы хотим мира, украинцы хотят мира, западное сообщество хочет мира. Чего мы не хотим — это паузы», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга, его слова передает МК. Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить поддерживать Киев военной и финансовой помощью.

Ранее Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. Американская газета The Washington Post писала, что США должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с РФ. По их данным, опрос простых американцев показал, что они поддерживают такое требование.

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В США признались, что ждут завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Сегодня мы хотим мира, украинцы хотят мира, западное сообщество хочет мира. Чего мы не хотим — это паузы», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга, его слова передает МК. Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить поддерживать Киев военной и финансовой помощью. Ранее Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. Американская газета The Washington Post писала, что США должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с РФ. По их данным, опрос простых американцев показал, что они поддерживают такое требование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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