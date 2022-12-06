В Госдепе раскрыли свои планы на спецоперацию

Нед Прайс: Вашингтон хочет мира на Украине

07 декабря 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

В США заявили, что продолжат поддерживать Украину военной помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США признались, что ждут завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Сегодня мы хотим мира, украинцы хотят мира, западное сообщество хочет мира. Чего мы не хотим — это паузы», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга, его слова передает МК . Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить поддерживать Киев военной и финансовой помощью. Ранее Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. Американская газета The Washington Post писала, что США должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с РФ. По их данным, опрос простых американцев показал, что они поддерживают такое требование.

В США признались, что ждут завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Сегодня мы хотим мира, украинцы хотят мира, западное сообщество хочет мира. Чего мы не хотим — это паузы», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга, его слова передает МК. Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить поддерживать Киев военной и финансовой помощью. Ранее Прайс заявил, что США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией. Американская газета The Washington Post писала, что США должны призвать Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение с РФ. По их данным, опрос простых американцев показал, что они поддерживают такое требование.