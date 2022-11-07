В Вашингтоне отказались вмешиваться в отношения России и Украины

США не видят смысла давить на Украину ради ее переговоров с Россией

08 ноября 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Там также уверены, что детали переговоров страны должны обсудить сами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не считают нужным мотивировать Украину к переговорам с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он также уточнил, что детали диалога между странами там должны определить сами. «Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению спецоперации. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства», — передают РИА Новости слова Прайса. Представитель США также прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров. «Вы спрашиваете о модальностях переговоров и, очевидно, детали переговоров между Россией и Украиной должны быть определены между Россией и Украиной», — высказался Прайс. Ранее URA.RU сообщало, что 5 октября Зеленский подписал указ о запрете проведения переговоров с Путиным. В Кремле отреагировали на это решение и заявили, что после принятия закона не видят возможности для дальнейшей коммуникации с Украиной. При этом в США тайно призвали Зеленского показать готовность к переговорам и отменить указ о их запрете.

Власти США не считают нужным мотивировать Украину к переговорам с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он также уточнил, что детали диалога между странами там должны определить сами. «Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению спецоперации. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства», — передают РИА Новости слова Прайса. Представитель США также прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров. «Вы спрашиваете о модальностях переговоров и, очевидно, детали переговоров между Россией и Украиной должны быть определены между Россией и Украиной», — высказался Прайс. Ранее URA.RU сообщало, что 5 октября Зеленский подписал указ о запрете проведения переговоров с Путиным. В Кремле отреагировали на это решение и заявили, что после принятия закона не видят возможности для дальнейшей коммуникации с Украиной. При этом в США тайно призвали Зеленского показать готовность к переговорам и отменить указ о их запрете.