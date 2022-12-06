Занятия в школах Челябинска отменены из-за морозов

Комитет по делам образования Челябинска в среду отменил занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
«Сегодня, 7 декабря, комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах. Занятия отменяются с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены», — уточнили в ЕДДС.
Синоптики предупреждали жителей Челябинской области, что с 6 по 8 декабря температура воздуха в регионе по ночам будет опускаться до -34 градусов. Среднесуточные температуры в регионе будут на 7 градусов ниже нормы. Водителей просили отложить длительные поездки.
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