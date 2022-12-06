06 декабря 2022

Занятия в школах Челябинска отменены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, варежка, зима, забор, мороз
Холода задержатся в регионе до 8 декабря Фото:

Комитет по делам образования Челябинска в среду отменил занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Сегодня, 7 декабря, комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах. Занятия отменяются с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены», — уточнили в ЕДДС.

Синоптики предупреждали жителей Челябинской области, что с 6 по 8 декабря температура воздуха в регионе по ночам будет опускаться до -34 градусов. Среднесуточные температуры в регионе будут на 7 градусов ниже нормы. Водителей просили отложить длительные поездки.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Комитет по делам образования Челябинска в среду отменил занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). «Сегодня, 7 декабря, комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах. Занятия отменяются с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены», — уточнили в ЕДДС. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области, что с 6 по 8 декабря температура воздуха в регионе по ночам будет опускаться до -34 градусов. Среднесуточные температуры в регионе будут на 7 градусов ниже нормы. Водителей просили отложить длительные поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...