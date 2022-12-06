Занятия в школах Челябинска отменены из-за морозов

Холода задержатся в регионе до 8 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет по делам образования Челябинска в среду отменил занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Сегодня, 7 декабря, комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах. Занятия отменяются с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены», — уточнили в ЕДДС.

Синоптики предупреждали жителей Челябинской области, что с 6 по 8 декабря температура воздуха в регионе по ночам будет опускаться до -34 градусов. Среднесуточные температуры в регионе будут на 7 градусов ниже нормы. Водителей просили отложить длительные поездки.