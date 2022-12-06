Депутат ГД призвал запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

07 декабря 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Султан Хамзаев призвал рекомендовать российским чиновникам отдыхать на новогодних праздниках в пределах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновникам необходимо запретить выезжать из России на новогодние праздники, чтобы обезопасить себя на фоне сложившейся ситуации в стране. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны», — указано в обращении к главам субъектов, передает РИА Новости. Он посоветовал представителям власти отдыхать внутри РФ из-за сложившейся в стране ситуации. По его мнению, это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. «Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам», — отметил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем telegram-канале о возможном отказе от новогодних мероприятий. На момент публикации большинство респондентов выбрали вариант «Оставить только детские праздники и новогодние елки» (65%). Всего 24% принявших участие в опросе считают, что празднование Нового года следует полностью отменить. Меньше всего россиян, а именно 11% хотят праздновать как обычно. В опросе приняло участие больше 220 тысяч человек.

Чиновникам необходимо запретить выезжать из России на новогодние праздники, чтобы обезопасить себя на фоне сложившейся ситуации в стране. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны», — указано в обращении к главам субъектов, передает РИА Новости. Он посоветовал представителям власти отдыхать внутри РФ из-за сложившейся в стране ситуации. По его мнению, это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. «Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам», — отметил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем telegram-канале о возможном отказе от новогодних мероприятий. На момент публикации большинство респондентов выбрали вариант «Оставить только детские праздники и новогодние елки» (65%). Всего 24% принявших участие в опросе считают, что празднование Нового года следует полностью отменить. Меньше всего россиян, а именно 11% хотят праздновать как обычно. В опросе приняло участие больше 220 тысяч человек.