Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Киеву в 2023 году

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Закон о государственной обороне увеличит расходы на помощь Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Об этом написали в Reuters.

«Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году», — написали в издании. Уточняется, что закон о государственной обороне на 2023 год увеличит расходы на инициативу помощи Украине.

Общий законопроект предусматривает расходы на оборону в размере 45 миллиардов долларов. Это куда больше, чем ранее запросил президент США Джо Байден. Таким образом в Конгрессе стремились устранить последствия инфляции и предоставить Киеву дополнительную поддержку безопасности. Проект включает в себя 2,7 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей боеприпасов, а также снятие ограничений на контракты по поставке вооружения Украине.

Ранее сообщалось о том, что Байден хочет предоставить Киеву помощь в размере 800 миллионов долларов в качестве дополнительной военной поддержки. Об этом сообщает телеканал 360.

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Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Об этом написали в Reuters. «Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году», — написали в издании. Уточняется, что закон о государственной обороне на 2023 год увеличит расходы на инициативу помощи Украине. Общий законопроект предусматривает расходы на оборону в размере 45 миллиардов долларов. Это куда больше, чем ранее запросил президент США Джо Байден. Таким образом в Конгрессе стремились устранить последствия инфляции и предоставить Киеву дополнительную поддержку безопасности. Проект включает в себя 2,7 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей боеприпасов, а также снятие ограничений на контракты по поставке вооружения Украине. Ранее сообщалось о том, что Байден хочет предоставить Киеву помощь в размере 800 миллионов долларов в качестве дополнительной военной поддержки. Об этом сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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