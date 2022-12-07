Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Киеву в 2023 году

07 декабря 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Закон о государственной обороне увеличит расходы на помощь Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Об этом написали в Reuters. «Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году», — написали в издании . Уточняется, что закон о государственной обороне на 2023 год увеличит расходы на инициативу помощи Украине. Общий законопроект предусматривает расходы на оборону в размере 45 миллиардов долларов. Это куда больше, чем ранее запросил президент США Джо Байден. Таким образом в Конгрессе стремились устранить последствия инфляции и предоставить Киеву дополнительную поддержку безопасности. Проект включает в себя 2,7 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей боеприпасов, а также снятие ограничений на контракты по поставке вооружения Украине. Ранее сообщалось о том, что Байден хочет предоставить Киеву помощь в размере 800 миллионов долларов в качестве дополнительной военной поддержки. Об этом сообщает телеканал 360.

Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине в размере не менее 800 миллионов долларов. Об этом написали в Reuters. «Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году», — написали в издании. Уточняется, что закон о государственной обороне на 2023 год увеличит расходы на инициативу помощи Украине. Общий законопроект предусматривает расходы на оборону в размере 45 миллиардов долларов. Это куда больше, чем ранее запросил президент США Джо Байден. Таким образом в Конгрессе стремились устранить последствия инфляции и предоставить Киеву дополнительную поддержку безопасности. Проект включает в себя 2,7 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей боеприпасов, а также снятие ограничений на контракты по поставке вооружения Украине. Ранее сообщалось о том, что Байден хочет предоставить Киеву помощь в размере 800 миллионов долларов в качестве дополнительной военной поддержки. Об этом сообщает телеканал 360.