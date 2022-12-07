США хотят лишить Россию золотовалютных резервов и исключить ее из G20

07 декабря 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Инициатива предусматривает блокировку российского золотовалютного бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов. В проект также включили инициативу, направленную на блокировку золотовалютных резервов РФ, а также исключение России из G20. Документ опубликован на сайте комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Профильные комитеты конгресса США включили в законопроект об оборонном бюджете инициативу, которая направлена на блокировку золотовалютного резерва России. Он был заморожен за рубежом после начала спецоперации.

Согласованный проект предписывает Штатам добиваться исключения России из некоторых международных организаций. Среди организаций — G20.

Планируется продление запрета на сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Срок запрета составляет пять лет.

В 2023 году предполагается выделить дополнительную помощь Украине в сфере обеспечения безопасности. Сумма составит не менее 800 миллионов долларов.

США планируют выделить 11,5 млрд долларов на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Проект также предусматривает инициативы, направленные на снижение зависимости от российских энергоносителей. Планируется снизить зависимость от топлива из РФ на оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

В документе также говорится об установлении постоянного запрета на обмен информацией с РФ. Ограничение касается обмен сведений о противоракетных системах обороны. Ранее в американском Конгрессе была сформирована комиссия, в которую входили представители обеих палат. Сам документ будет вынесен на голосование на этой неделе. Позже за него проголосует Сенат. Итоговый документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов. В проект также включили инициативу, направленную на блокировку золотовалютных резервов РФ, а также исключение России из G20. Документ опубликован на сайте комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Ранее в американском Конгрессе была сформирована комиссия, в которую входили представители обеих палат. Сам документ будет вынесен на голосование на этой неделе. Позже за него проголосует Сенат. Итоговый документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.