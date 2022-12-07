США хотят лишить Россию золотовалютных резервов и исключить ее из G20

Инициатива предусматривает блокировку российского золотовалютного бюджета
Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов. В проект также включили инициативу, направленную на блокировку золотовалютных резервов РФ, а также исключение России из G20.
- Профильные комитеты конгресса США включили в законопроект об оборонном бюджете инициативу, которая направлена на блокировку золотовалютного резерва России. Он был заморожен за рубежом после начала спецоперации.
- Согласованный проект предписывает Штатам добиваться исключения России из некоторых международных организаций. Среди организаций — G20.
- Планируется продление запрета на сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Срок запрета составляет пять лет.
- В 2023 году предполагается выделить дополнительную помощь Украине в сфере обеспечения безопасности. Сумма составит не менее 800 миллионов долларов.
- США планируют выделить 11,5 млрд долларов на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Проект также предусматривает инициативы, направленные на снижение зависимости от российских энергоносителей. Планируется снизить зависимость от топлива из РФ на оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
- В документе также говорится об установлении постоянного запрета на обмен информацией с РФ. Ограничение касается обмен сведений о противоракетных системах обороны.
Ранее в американском Конгрессе была сформирована комиссия, в которую входили представители обеих палат. Сам документ будет вынесен на голосование на этой неделе. Позже за него проголосует Сенат. Итоговый документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.
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