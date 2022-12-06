06 декабря 2022

Губернатор ХМАО сообщила об ухудшении состояния пострадавших от взрыва газа в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО встретилась с жителями разрушенного дома в Нижневартовске
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об ухудшении состояния пострадавших жильцов дома 6а по улице Мира, где вечером 4 декабря взорвался газ. Мужчина и женщина, которых бортом санавиации доставили в ожоговый центр Сургута, находятся в крайне тяжелом состоянии, динамика отрицательная, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Только что пришла информация от главного врача ожогового центра. Оба пациента в крайне тяжелом состоянии, динамика отрицательная», — прокомментировала Комарова.

В реанимации ожогового центра Сургута находятся мужчина 67 лет и его жена 62 лет. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще двое пациентов проходят лечение в окружной больнице Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова утром 7 декабря приехала в Нижневартовск. Она осмотрела место происшествия и возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира».

Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. По данным на вечер 6 декабря, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об ухудшении состояния пострадавших жильцов дома 6а по улице Мира, где вечером 4 декабря взорвался газ. Мужчина и женщина, которых бортом санавиации доставили в ожоговый центр Сургута, находятся в крайне тяжелом состоянии, динамика отрицательная, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Только что пришла информация от главного врача ожогового центра. Оба пациента в крайне тяжелом состоянии, динамика отрицательная», — прокомментировала Комарова. В реанимации ожогового центра Сургута находятся мужчина 67 лет и его жена 62 лет. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще двое пациентов проходят лечение в окружной больнице Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова утром 7 декабря приехала в Нижневартовск. Она осмотрела место происшествия и возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира». Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. По данным на вечер 6 декабря, установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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