Власти в ЯНАО не расселяли опасный для проживания аварийный дом

07 декабря 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Износ дома составил 84% Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель села Аксарки в Приуральском районе ЯНАО обратился в прокуратуру с заявлением на администрацию, которая не расселяла аварийный дом, где проживал мужчина. Как сообщается на сайте ведомства, износ дома составлял 84%. «Установлено, что многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, еще в апреле 2018 г. признан аварийным и подлежащим сносу. Уровень физического износа дома составила 84%», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, районная администрация не принимала меры переселению граждан из аварийного дома. В суд направили иск о возложении на администрацию обязанности предоставить жителю другое жилье во внеочередном порядке. Суд удовлетворил требования, решение контролируется силовым ведомством. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер из Тазовского района ЯНАО смог получить жилье взамен аварийного только после обращения в прокуратуру. До этого власти предложили ему жить в вагончике.

Житель села Аксарки в Приуральском районе ЯНАО обратился в прокуратуру с заявлением на администрацию, которая не расселяла аварийный дом, где проживал мужчина. Как сообщается на сайте ведомства, износ дома составлял 84%. «Установлено, что многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, еще в апреле 2018 г. признан аварийным и подлежащим сносу. Уровень физического износа дома составила 84%», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, районная администрация не принимала меры переселению граждан из аварийного дома. В суд направили иск о возложении на администрацию обязанности предоставить жителю другое жилье во внеочередном порядке. Суд удовлетворил требования, решение контролируется силовым ведомством. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер из Тазовского района ЯНАО смог получить жилье взамен аварийного только после обращения в прокуратуру. До этого власти предложили ему жить в вагончике.