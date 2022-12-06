К курганскому бизнесмену пришли с разборками в стиле 90-х из-за новогодних елок

07 декабря 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области фермер заявил, что на него напали с пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Юргамышского округа (Курганская область) Олег Каргапольцев заявил, что подвергся нападению группы молодых людей с травматическим оружием на территории своего питомника, где он выращивает новогодние елки на продажу. Об этом URA.RU сообщил сам фермер. «5 декабря ко мне на деляны в деревне Губерля, где высажены елки, приехала группа молодых людей на „Газели“. Они потребовали, чтобы начал отдавать им елки, за которые они внесли предоплату. Поскольку я раньше говорил им об очередности получения елок, то пришлось им отказать. Они распылили мне в лицо перцовый баллончик, а когда я забрался в трактор и поехал, то стреляли по стеклам из травматических пистолетов», — сообщил бизнесмен. По его словам, он плохо видел, поэтому снес трактором микроавтобус незваных гостей, затем позвонил из дома в службу спасения. При этом группа нападавших под угрозами заставили несовершеннолетнего помощника фермера увезти их на машине Каргапольцева к кафе. Затем они отпустили юношу. Со слов бизнесмена, его неприятности начались, когда он взял на работу бригадиром жителя села Введенское Андрей. Тот сказал, что приведет клиентов из Кургана. Впоследствии своей работой новый сотрудник сорвал Каргапольцеву несколько отправок фур в Новосибирск и Сургут. Знакомые Андрея привезли предоплату за елки 30 тысяч рублей, но расстроились, когда им сообщили об очереди в заказах на деревья. Молодые люди в ультимативной форме пытались добиться своего, а затем случилось нападение. Мужчина сообщил о происшествии и координаты нападавших в полицию. При этом опасается, что его заявление останется без должного внимания, как было ранее с заявлениями о самовольных вырубках в его питомниках. Редакция URA.RU также запросила комментарий в УМВД региона. В полиции отметили, что у сотрудников ОМВД есть десять дней на принятие решения по заявлению, поэтому говорить о каком-либо бездействии правоохранительных органов преждевременно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Юргамышского округа (Курганская область) Олег Каргапольцев заявил, что подвергся нападению группы молодых людей с травматическим оружием на территории своего питомника, где он выращивает новогодние елки на продажу. Об этом URA.RU сообщил сам фермер. «5 декабря ко мне на деляны в деревне Губерля, где высажены елки, приехала группа молодых людей на „Газели“. Они потребовали, чтобы начал отдавать им елки, за которые они внесли предоплату. Поскольку я раньше говорил им об очередности получения елок, то пришлось им отказать. Они распылили мне в лицо перцовый баллончик, а когда я забрался в трактор и поехал, то стреляли по стеклам из травматических пистолетов», — сообщил бизнесмен. По его словам, он плохо видел, поэтому снес трактором микроавтобус незваных гостей, затем позвонил из дома в службу спасения. При этом группа нападавших под угрозами заставили несовершеннолетнего помощника фермера увезти их на машине Каргапольцева к кафе. Затем они отпустили юношу. Со слов бизнесмена, его неприятности начались, когда он взял на работу бригадиром жителя села Введенское Андрей. Тот сказал, что приведет клиентов из Кургана. Впоследствии своей работой новый сотрудник сорвал Каргапольцеву несколько отправок фур в Новосибирск и Сургут. Знакомые Андрея привезли предоплату за елки 30 тысяч рублей, но расстроились, когда им сообщили об очереди в заказах на деревья. Молодые люди в ультимативной форме пытались добиться своего, а затем случилось нападение. Мужчина сообщил о происшествии и координаты нападавших в полицию. При этом опасается, что его заявление останется без должного внимания, как было ранее с заявлениями о самовольных вырубках в его питомниках. Редакция URA.RU также запросила комментарий в УМВД региона. В полиции отметили, что у сотрудников ОМВД есть десять дней на принятие решения по заявлению, поэтому говорить о каком-либо бездействии правоохранительных органов преждевременно.