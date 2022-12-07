Зеленский не ставит во главу угла народные интересыФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих законодателей разработать закон о запрете Украинской православной церкви, чтобы потом поставить ультранационалистическую секту, поддерживаемую Западом. Об этом написали в Global Research.
«Сначала Церковь преследовалась в основном в Донбассе, причем незаконно. Теперь государство сможет проводить операции против православия на всей территории страны — причем в полном соответствии с законодательством неонацистского правительства», — говорится в статье.
Православная церковь преследуется на Украине еще с 2014 года. Украинцы бомбили церкви, монастыри и убивали священнослужителей в восточных областях Донбасса. Позже сформировалась секта под названием «Украинская национальная церковь», финансируемая Западом. Она была создана в ущерб Русской православной церкви.
Уточняется, что в качестве оправдания украинские власти отмечают необходимость в запрете всех институтов, связанных с РФ из-за спецоперации. «Этим украинское правительство в очередной раз показывает, что оно не ставит во главу угла народные интересы», — подчеркнули в статье.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих законодателей разработать закон о запрете Украинской православной церкви, чтобы потом поставить ультранационалистическую секту, поддерживаемую Западом. Об этом написали в Global Research. «Сначала Церковь преследовалась в основном в Донбассе, причем незаконно. Теперь государство сможет проводить операции против православия на всей территории страны — причем в полном соответствии с законодательством неонацистского правительства», — говорится в статье. Православная церковь преследуется на Украине еще с 2014 года. Украинцы бомбили церкви, монастыри и убивали священнослужителей в восточных областях Донбасса. Позже сформировалась секта под названием «Украинская национальная церковь», финансируемая Западом. Она была создана в ущерб Русской православной церкви. Уточняется, что в качестве оправдания украинские власти отмечают необходимость в запрете всех институтов, связанных с РФ из-за спецоперации. «Этим украинское правительство в очередной раз показывает, что оно не ставит во главу угла народные интересы», — подчеркнули в статье. Ранее Зеленский запретил религиозные организации, связанные с РФ. Запрет действует с 1 декабря 2022 года.