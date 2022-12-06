В Свердловской области уничтожили 40 тонн опасного масла

В Свердловской области обнаружили партию сливочного масла, у которой не было информации и качестве и безопасности. Продукцию уничтожили, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Свердловской области.
«Установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства РФ», — рассказали в ведомстве.
Производителю отправили требование о том, чтобы продукцию изъяли из товарооборота и утилизировали. В итоге 40 тонн масла уничтожили. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта.
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