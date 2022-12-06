06 декабря 2022

В Свердловской области уничтожили 40 тонн опасного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
На масло от свердловского производителя не было документов о качестве и безопасности Фото:

В Свердловской области обнаружили партию сливочного масла, у которой не было информации и качестве и безопасности. Продукцию уничтожили, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Свердловской области.

«Установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства РФ», — рассказали в ведомстве.

Производителю отправили требование о том, чтобы продукцию изъяли из товарооборота и утилизировали. В итоге 40 тонн масла уничтожили. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта.

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В Свердловской области обнаружили партию сливочного масла, у которой не было информации и качестве и безопасности. Продукцию уничтожили, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Свердловской области. «Установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства РФ», — рассказали в ведомстве. Производителю отправили требование о том, чтобы продукцию изъяли из товарооборота и утилизировали. В итоге 40 тонн масла уничтожили. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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