В Екатеринбурге пропало 10 тонн контрафактного масла после проверки Россельхознадзора

01 декабря 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

В столице Урала пропало 10 тонн сливочного масла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта. Об этом сообщили URA.RU в свердловском «Комитете общественного контроля». «Златоустовский завод поставил 10 тонн сливочного масла Косулинскому предприятию для отправки в детские сады и школы. В ходе проверки Россельхознадзором совместно с „Комитетом общественного контроля“ были выявлены нарушения качества продукта. После получения отрицательного результата проверки грузовик с 10 тоннами сливочного масла пропал», — сообщил корреспонденту агентства представитель свердловского «Комитета общественного контроля» Сергей. По его словам, местонахождение контрафактного продукта неизвестно. «Есть вероятность, что масло отправилось обратно на предприятие для дальнейшей продажи», — дополнил Сергей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян.

В Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта. Об этом сообщили URA.RU в свердловском «Комитете общественного контроля». «Златоустовский завод поставил 10 тонн сливочного масла Косулинскому предприятию для отправки в детские сады и школы. В ходе проверки Россельхознадзором совместно с „Комитетом общественного контроля“ были выявлены нарушения качества продукта. После получения отрицательного результата проверки грузовик с 10 тоннами сливочного масла пропал», — сообщил корреспонденту агентства представитель свердловского «Комитета общественного контроля» Сергей. По его словам, местонахождение контрафактного продукта неизвестно. «Есть вероятность, что масло отправилось обратно на предприятие для дальнейшей продажи», — дополнил Сергей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян.