30 ноября 2022

В Екатеринбурге пропало 10 тонн контрафактного масла после проверки Россельхознадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , масло сливочное
В столице Урала пропало 10 тонн сливочного масла Фото:

В Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта. Об этом сообщили URA.RU в свердловском «Комитете общественного контроля».

«Златоустовский завод поставил 10 тонн сливочного масла Косулинскому предприятию для отправки в детские сады и школы. В ходе проверки Россельхознадзором совместно с „Комитетом общественного контроля“ были выявлены нарушения качества продукта. После получения отрицательного результата проверки грузовик с 10 тоннами сливочного масла пропал», — сообщил корреспонденту агентства представитель свердловского «Комитета общественного контроля» Сергей.

По его словам, местонахождение контрафактного продукта неизвестно. «Есть вероятность, что масло отправилось обратно на предприятие для дальнейшей продажи», — дополнил Сергей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян.

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В Екатеринбурге после проверки сотрудниками Россельхознадзора контрафактного сливочного масла пропало 10 тонн продукта. Об этом сообщили URA.RU в свердловском «Комитете общественного контроля». «Златоустовский завод поставил 10 тонн сливочного масла Косулинскому предприятию для отправки в детские сады и школы. В ходе проверки Россельхознадзором совместно с „Комитетом общественного контроля“ были выявлены нарушения качества продукта. После получения отрицательного результата проверки грузовик с 10 тоннами сливочного масла пропал», — сообщил корреспонденту агентства представитель свердловского «Комитета общественного контроля» Сергей. По его словам, местонахождение контрафактного продукта неизвестно. «Есть вероятность, что масло отправилось обратно на предприятие для дальнейшей продажи», — дополнил Сергей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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