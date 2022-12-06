06 декабря 2022

Возраст челябинских рудников определили в четыре тысячи лет. Инфографика

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, экскаватор, михеевский гок, рудник, руда, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Добычей руды в регионе занимаются несколько тысячелетий Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете определили возраст древнейших рудников в четыре тысячи лет. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, большинство древних шахт сохранилось до сих пор.

«На протяжении всего второго тысячелетия до нашей эры местные горняки добывали руду и выплавляли металл, и мы получили первое прямое доказательство этого. Древние выработки широко использовались в 18—19 веках русскими заводчиками для поиска рудных богатств», — отметил профессор кафедры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Епимахов.

Челябинские ученые в составе группы иногородних исследователей изучили 58 каменных орудий и одну длинную кость крупного рогатого скота из четырех древних шахт. Один из основных объектов — Новотемирский рудник Чесменского района. Инвентарь древних горнодобытчиков исследовали различными методами: рентгеноструктурным, петрографическим и другими видами анализа. Кроме ЮУрГУ, в работе из Челябинска приняли участие ученые социально-педагогического университета.

Протяженный во времени характер работы подтверждается тем, что исследованные артефакты относятся к разным периодам бронзового века: с конца третьего до начала первого тысячелетия до нашей эры. Епимахов отметил: большинство рудников уцелело — заводчики царской России древние участки часто отмечали, но не разрабатывали.

Характер работ был сезонным (осенью, зимой и весной) с перерывами на скотоводство летом. Теперь ученым предстоит выяснить, отметили в пресс-службе ЮУрГУ, откуда приходили люди для работы в карьерах и шахтах, и как использовалось добытое ими сырье. Статья об исследованиях вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

В России увеличили расходы на исследования, сделав развитие науки одним из приоритетов десятилетия. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в результате предпринимаемых усилий количество ученых, в том числе молодых, должно кратно вырасти, а их вклад содействовать укреплению экономического потенциала страны и регионов.

Древнейшие из исследованных артефактов относятся к концу третьего тысячелетия до н. э.
В результате добычи рудокопы значительно меняли рельеф местности
В распоряжении ученых оказалось несколько десятков орудий труда
Добычу вели осенью, зимой и весной
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В Южно-Уральском госуниверситете определили возраст древнейших рудников в четыре тысячи лет. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, большинство древних шахт сохранилось до сих пор. «На протяжении всего второго тысячелетия до нашей эры местные горняки добывали руду и выплавляли металл, и мы получили первое прямое доказательство этого. Древние выработки широко использовались в 18—19 веках русскими заводчиками для поиска рудных богатств», — отметил профессор кафедры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Епимахов. Челябинские ученые в составе группы иногородних исследователей изучили 58 каменных орудий и одну длинную кость крупного рогатого скота из четырех древних шахт. Один из основных объектов — Новотемирский рудник Чесменского района. Инвентарь древних горнодобытчиков исследовали различными методами: рентгеноструктурным, петрографическим и другими видами анализа. Кроме ЮУрГУ, в работе из Челябинска приняли участие ученые социально-педагогического университета. Протяженный во времени характер работы подтверждается тем, что исследованные артефакты относятся к разным периодам бронзового века: с конца третьего до начала первого тысячелетия до нашей эры. Епимахов отметил: большинство рудников уцелело — заводчики царской России древние участки часто отмечали, но не разрабатывали. Характер работ был сезонным (осенью, зимой и весной) с перерывами на скотоводство летом. Теперь ученым предстоит выяснить, отметили в пресс-службе ЮУрГУ, откуда приходили люди для работы в карьерах и шахтах, и как использовалось добытое ими сырье. Статья об исследованиях вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. В России увеличили расходы на исследования, сделав развитие науки одним из приоритетов десятилетия. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в результате предпринимаемых усилий количество ученых, в том числе молодых, должно кратно вырасти, а их вклад содействовать укреплению экономического потенциала страны и регионов.
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