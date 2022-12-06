В Екатеринбурге стартовал суд над главным свердловским десантником Тетериным

07 декабря 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин попал в коррупционный скандал в 2021 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге стартовал суд над главой свердловского «Союза десантников» Евгением Тетериным, который подозревается в крупной взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Первое заседание по Евгению Тетерину началось. Вместо подсудимого приехал его адвокат», — сообщил корреспондент. В 2021 году Евгений Тетерин попал в крупный коррупционный скандал. По версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Предположительно, за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения, выявленные при проверке карьера под Екатеринбургом. Претензии к предприятию предъявлял Ростехнадзор. Тетерина отправили в СИЗО, но после этого перевели подсудимого под домашний арест.

В Екатеринбурге стартовал суд над главой свердловского «Союза десантников» Евгением Тетериным, который подозревается в крупной взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Первое заседание по Евгению Тетерину началось. Вместо подсудимого приехал его адвокат», — сообщил корреспондент. В 2021 году Евгений Тетерин попал в крупный коррупционный скандал. По версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Предположительно, за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения, выявленные при проверке карьера под Екатеринбургом. Претензии к предприятию предъявлял Ростехнадзор. Тетерина отправили в СИЗО, но после этого перевели подсудимого под домашний арест.